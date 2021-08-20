COVID-19 опасен для глаз: возникновение каких заболеваний провоцирует инфекция

«Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH (кислотно-щелочной баланс) совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Чаще всего заболевание поражает оба глаза», — отметила врач в беседе с агентством «Прайм».

Помимо конъюнктивита возможны и другие заболевания. Вирус нарушает кровообращение, потому увеличивается риск образования тромбов и возникновения васкулитов, добавила офтальмолог. «Часто такие изменения на глазном дне никак не ощущаются, но пациентам после COVID-19 стоит быть внимательными к своему зрению: при появлении пятен, помутнений, сужении или потере зрения необходимо незамедлительно обратиться к врачу», — предупредила Арпине Адамян.

По ее словам, коронавирус способен обострять хронические заболевания глаз, вроде глаукомы, увеитов, иридоциклитов, аллергических конъюнктивитов, и вызывать герпетические кератиты (поражений роговицы), конъюнктивиты и блефариты. Также отмечаются случаи быстрого развития катаракты.