COVID-19 «молодеет»: стали известны симптомы индийского штамма вируса
В британском издании Express назвали опасные симптомы, характерные для мутировавшего индийского штамма. Больные часто жалуются на сильнейшие расстройства желудка. По словам инфекциониста Абдула Гафура, у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диарея, такой симптом встречался в первую волну эпидемии гораздо реже. Помимо этого, у пациентов с индийским штаммом часто возникают тромбы, которые могут привести к гангрене, также отмечается нарушения слуха.
В последнее время стало регистрироваться все больше случаев тяжелого течения коронавируса среди молодых людей, а значит вирус «молодеет». «Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь "молодеет", появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых», — об этом рассказал руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube. По его словам, сегодня учащаются случаи повторного заражения COVID-19.
Фото: freepik.com
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