COVID-19 «молодеет»: стали известны симптомы индийского штамма вируса

Осенью прошлого года в Индии появился мутировавший вариант коронавируса, сегодня его считают доминирующим в мире. Как выяснилось, этот штамм оказался более опасным, его способность заражения гораздо выше и он вызывает более тяжелые последствия по сравнению с бывшими видами инфекции. Кроме того, перед индийским штаммом не защищены люди с антителами и привившиеся, а симптоматика у нового вируса отличается от той, что люди привыкли ассоциировать с коронавирусом.