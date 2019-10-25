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Цифровая передозировка: из-за зависимости от телефонных игр мужчина лишился зрения

По данным китайских врачей, в стране растет количество людей, теряющих зрение из-за своей зависимости от смартфонов. Каждую неделю к доктору Лэй Тао из китайской провинции Шэньси обращается около 20 новых пациентов с жалобами на временную слепоту.

Одним из таких пациентов стал мужчина по имени Вэнь, фамилия которого по этическим соображением не разглашается. Вэнь обратился к доктору Тао с жалобами на потерю зрения правого глаза после того, как он проводил дни напролет лежа в кровати, играя в смартфоне. Решающим фактором в болезни Вэнь стало длительное использование смартфона именно ночью при выключенном свете. Непрерывное воздействие искусственного синего цвета, излучаемого жидкокристаллическим экраном телефона, привело потере зрения правого глаза мужчины. Доктор Тао диагностировал у Вэнь окклюзию центральной артерии сетчатки глаза, симптомами которой является внезапная, безболезненная, односторонняя и, как правило, существенная потеря зрения.

Это состояние также известно как глазной инсульт, вызываемый закупоркой или сужением артерий, через которые в сетчатку глаза поступает кислород.

Глазной инсульт встречается у 1% населения. До недавнего времени он считался болезнью исключительно пожилых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Фото: Vostock-photo

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