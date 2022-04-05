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Чувствуете себя разбитым даже после сна? Названы главные причины постоянной усталости

Врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог Екатерина Мисевич объяснила, почему в большей степени жители крупных городов чувствуют себя «разбитыми» по утрам. По ее словам, причинами тому могут быть определенные проблемы со здоровьем.
Чувствуете себя разбитым даже после сна? Названы главные причины постоянной усталости

Виновником плохого самочувствия в ряде случаев становится астения — это состояние упадка физических и психических сил при минимальной нагрузке, отметила специалист. «Чувство разбитости не проходит после ночного сна или отдыха в течение дня. Характеризуется субъективным ощущением снижения уровня жизненной энергии на 30–50 процентов. Астения может быть признаком нарушением баланса между работой и отдыхом, расстройства адаптации, органического поражения головного мозга», — рассказала Екатерина Мисевич.

Также ощущение разбитости по утрам бывает вызвано депрессией. Распознать недуг возможно по следующим признакам:

  • Частые пробуждения среди ночи, например, в промежуток с 3 до 5 часов утра;
  • Подавленное настроение в первой половине дня, которое наблюдается более 2 недель;
  • Появление чувства собственной несостоятельности и вины;
  • Пропали прежние интересы и мотивация.

Когда человек постоянно находится в стрессовом состоянии, вегетативная нервная система переходит в режим повышенной возбудимости. В таком случае развивается тревожное расстройство. «Постоянное напряжение, повышенный тонус мышц могут нарушить и ночной сон, не дают расслабиться — это и является причиной разбитости по утрам. Кроме того, даже небольшое расслабление может обнаружить сильную усталость и боли, которые человек не замечает днем», — уточнила Мисевич.

Специалист посоветовала обращаться к психотерапевту, если усталость возникает с самого утра. Он выявит причины появления данного состояния, проверит анализы, научит методам расслабления и облегчения засыпания и при необходимости подберет необходимые лекарства, пишет «Вечерняя Москва».

Фото: freepik.com

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