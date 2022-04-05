Чувствуете себя разбитым даже после сна? Названы главные причины постоянной усталости

Виновником плохого самочувствия в ряде случаев становится астения — это состояние упадка физических и психических сил при минимальной нагрузке, отметила специалист. «Чувство разбитости не проходит после ночного сна или отдыха в течение дня. Характеризуется субъективным ощущением снижения уровня жизненной энергии на 30–50 процентов. Астения может быть признаком нарушением баланса между работой и отдыхом, расстройства адаптации, органического поражения головного мозга», — рассказала Екатерина Мисевич.

Также ощущение разбитости по утрам бывает вызвано депрессией. Распознать недуг возможно по следующим признакам:

Частые пробуждения среди ночи, например, в промежуток с 3 до 5 часов утра;

Подавленное настроение в первой половине дня, которое наблюдается более 2 недель;

Появление чувства собственной несостоятельности и вины;

Пропали прежние интересы и мотивация.

Когда человек постоянно находится в стрессовом состоянии, вегетативная нервная система переходит в режим повышенной возбудимости. В таком случае развивается тревожное расстройство. «Постоянное напряжение, повышенный тонус мышц могут нарушить и ночной сон, не дают расслабиться — это и является причиной разбитости по утрам. Кроме того, даже небольшое расслабление может обнаружить сильную усталость и боли, которые человек не замечает днем», — уточнила Мисевич.

Специалист посоветовала обращаться к психотерапевту, если усталость возникает с самого утра. Он выявит причины появления данного состояния, проверит анализы, научит методам расслабления и облегчения засыпания и при необходимости подберет необходимые лекарства, пишет «Вечерняя Москва».