Чудо-мальчик, родившийся «без мозга», выжил и научился читать
Сражаться за жизнь маленький Ноа начал еще будучи в утробе матери. Во время планового УЗИ на 20 неделе беременности маме мальчика сообщили печальные новости: ребенок серьезно болен. Еще внутриутробно у Ноа диагностировали расщепление позвоночника и гидроцефалию или, как ее еще называют, водянку головного мозга, при которой голова наполняется жидкостью и увеличивается в размере. Никто не мог гарантировать родителям мальчика, что он выживет вне материнской утробы. Из-за гидроцефалии риск повреждения отдела мозга, контролирующего дыхание , был очень высок. Тем не менее, вопреки всем прогнозам врачей Ноа выжил. Сразу после рождение в голову мальчика был установлен шунт для откачки жидкости и уменьшения давления на ткани мозга. Чтобы проверить эффективность операции, малышу было назначено сканирование головы, к результатам которого не были готовы ни врачи ни родители: у Ноа практически полностью отсутствовал мозг.
Врачи сообщили родителям ребенка, что у их сын родился всего с 2% мозга, стволовая часть которого, к счастью, была не повреждена, что было само по себе чудом и позволяло Ноа есть, пить и дышать. Однако настоящее чудо произошло через 3 года, когда во время повторного сканирования врачи обнаружили, что мозг Ноа вырос до 80%. Врачи до сих пор не могут объяснить этот феномен, называя случившее с мальчиком «чудом».
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Noah was born with only 2% of his brain and was not expected to live hours after birth... Earlier this year, Noah turned Seven. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ He's not only thrived, but has miraculously grown his brain to 80% normal size, defying medical science. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ The brain is capable of incredible things that we still don't fully understand, and cases like Noah's are teaching us more about the brain's ability to heal itself. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Click the link in our bio to read more about Noah - the boy born without a brain is now a practical joker who loves playing mariokart. Watch Miracle Child, tonight and tomorrow at 10pm on The Passionate Eye, and now streaming on CBC Gem. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #HugsForNoah #MiracleChild #theboywithnobrain #brainplasticity #brain #brainhealing #brainhealth #CBCDocs #ThePassionateEye
Сегодня Ноа уже 7 лет. Несмотря на то, что из-за расщепления позвоночника нижняя часть его тела остается парализованной, благодаря усилиям родителей в умственном развитии он практически не отстает от своих сверстников. Мальчик находится на домашнем обучении. Родители с помощью специалистов разработали для него уникальную программу «тренировки мозга», которая включает в себя математику, чтение и ряд физических упражнений для стимуляции мыслительного процесса. Ноа уже научился читать, а совсем недавно первый раз написал свое имя. В свободное от тренировки мозга время он любит играть в лего, рисовать и смотреть по телевизору программы о животных и кулинарии.
Родители мальчика очень гордятся успехами сына и надеятся, что когда-нибудь он сможет ходить.
Фото: Facebook, Instagram
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