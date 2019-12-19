Чудо-мальчик, родившийся «без мозга», выжил и научился читать

Сражаться за жизнь маленький Ноа начал еще будучи в утробе матери. Во время планового УЗИ на 20 неделе беременности маме мальчика сообщили печальные новости: ребенок серьезно болен. Еще внутриутробно у Ноа диагностировали расщепление позвоночника и гидроцефалию или, как ее еще называют, водянку головного мозга, при которой голова наполняется жидкостью и увеличивается в размере. Никто не мог гарантировать родителям мальчика, что он выживет вне материнской утробы. Из-за гидроцефалии риск повреждения отдела мозга, контролирующего дыхание , был очень высок. Тем не менее, вопреки всем прогнозам врачей Ноа выжил. Сразу после рождение в голову мальчика был установлен шунт для откачки жидкости и уменьшения давления на ткани мозга. Чтобы проверить эффективность операции, малышу было назначено сканирование головы, к результатам которого не были готовы ни врачи ни родители: у Ноа практически полностью отсутствовал мозг.

Врачи сообщили родителям ребенка, что у их сын родился всего с 2% мозга, стволовая часть которого, к счастью, была не повреждена, что было само по себе чудом и позволяло Ноа есть, пить и дышать. Однако настоящее чудо произошло через 3 года, когда во время повторного сканирования врачи обнаружили, что мозг Ноа вырос до 80%. Врачи до сих пор не могут объяснить этот феномен, называя случившее с мальчиком «чудом».