Чтобы похудеть, страдающая от диабета и булимии девушка не колола себе инсулин и едва не умерла
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, Эмбер, молодая преподавательница танцев, 10 лет играла в «русскую рулетку» со своим здоровьем, постоянно уменьшая количество инсулина, которое ей надо было вкалывать, чтобы держать под контролем диабет I типа. Делала она это потому, что стеснялась своей фигуры и отчаянно хотела похудеть. В итоге у нее развилось опасное расстройство пищевого поведения, называемое диабулимией. Несмотря на то, что в самом своем тяжелом весе девушка носила всего лишь 46 размер, но постоянное сравнение с более миниатюрными партнершами губительно сказывалось на ее самооценке.
Когда Эмбер переехала в студенческое общежитие, то перестала контролировать уровень сахара в крови, соблюдать диету и делать себе инъекции инсулина, что необходимо делать при диабете. В результате она уменьшилась до миниатюрного 40 размера одежды, но из-за этого едва не умерла. Однажды утром она проснулась и была не в силах встать с постели, ее начало тошнить, а в рвоте она обнаружила кровь. Девушка чувствовала себя настолько плохо, что позвонила матери, которая посоветовала ей немедленно вызвать скорую и срочно проверить уровень сахара. Результаты были столь высокими, что ее быстро госпитализировали. «К моменту приезда в больницу мои губы посинели, а один из медработников сказал, что, если бы я ждала еще пару часов, просто бы умерла», – вспоминает Эмбер.
Девушка признается, что причиной увеличения веса первоначально была булимия – приступы обжорства, которые она не могла контролировать. А диабет, диагностированный у нее еще в 9-летнем возрасте, лишь усугубил ситуацию. О том, что можно похудеть, если перестать колоть себе инсулин, Эмбер прочитала в одном из женских журналов, не остановило ее от подобного эксперимента над собой даже знание, что героиня статьи из-за своего решения ослепла. «Я подумала, что, если откажусь от инъекций, то похудею и смогу по-прежнему объедаться шоколадом. Я понимала, что это рискованно, но не думала, что что-то плохое может случиться со мной», – пояснила она, добавив, что близость смерти образумила ее. Она стала вести здоровый сбалансированный образ жизни и больше не думает о том, чтобы пропускать инъекции инсулина.
Фото: Instagram ambelinax
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