Чтобы похудеть, страдающая от диабета и булимии девушка не колола себе инсулин и едва не умерла

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, Эмбер, молодая преподавательница танцев, 10 лет играла в «русскую рулетку» со своим здоровьем, постоянно уменьшая количество инсулина, которое ей надо было вкалывать, чтобы держать под контролем диабет I типа. Делала она это потому, что стеснялась своей фигуры и отчаянно хотела похудеть. В итоге у нее развилось опасное расстройство пищевого поведения, называемое диабулимией. Несмотря на то, что в самом своем тяжелом весе девушка носила всего лишь 46 размер, но постоянное сравнение с более миниатюрными партнершами губительно сказывалось на ее самооценке.

Когда Эмбер переехала в студенческое общежитие, то перестала контролировать уровень сахара в крови, соблюдать диету и делать себе инъекции инсулина, что необходимо делать при диабете. В результате она уменьшилась до миниатюрного 40 размера одежды, но из-за этого едва не умерла. Однажды утром она проснулась и была не в силах встать с постели, ее начало тошнить, а в рвоте она обнаружила кровь. Девушка чувствовала себя настолько плохо, что позвонила матери, которая посоветовала ей немедленно вызвать скорую и срочно проверить уровень сахара. Результаты были столь высокими, что ее быстро госпитализировали. «К моменту приезда в больницу мои губы посинели, а один из медработников сказал, что, если бы я ждала еще пару часов, просто бы умерла», – вспоминает Эмбер.