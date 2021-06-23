Что такое псевдообструкция кишечника: в чем отличие от непроходимости
Медицинское издание «Медик Форум» , ссылаясь на данные Национального института диабета, болезней пищеварительной системы и почек (NIDDK), объясняет псевдообструкцию кишечника, как редкое заболевание с симптомами, которые напоминают те, что вызваны непроходимостью кишечника, то есть нарушением проталкивания им пищи. Однако, при исследованиях органа, закупорки не наблюдется.
Схожие с непроходимостью симптомы связаны с проблемами с нервом или мышцами, которые влияют на движение пищи, жидкости и воздуха через кишечник. Помимо вздутия живота, тошноты и диареи, при псевдообструкции кишечника отмечаются боли в животе, рвота и запор.
Диагностировать заболевание возможно с помощью медицинского обследования, а именно рентгена брюшной полости и компьютерной томографии кишечника, манометрии (исследования давления), анализов крови и биопсии.
Фото: freepik.com
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