Что такое псевдообструкция кишечника: в чем отличие от непроходимости

Медицинское издание «‎Медик Форум» , ссылаясь на данные Национального института диабета, болезней пищеварительной системы и почек (NIDDK), объясняет псевдообструкцию кишечника, как редкое заболевание с симптомами, которые напоминают те, что вызваны непроходимостью кишечника, то есть нарушением проталкивания им пищи. Однако, при исследованиях органа, закупорки не наблюдется.

Схожие с непроходимостью симптомы связаны с проблемами с нервом или мышцами, которые влияют на движение пищи, жидкости и воздуха через кишечник. Помимо вздутия живота, тошноты и диареи, при псевдообструкции кишечника отмечаются боли в животе, рвота и запор.