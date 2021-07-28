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Что такое «ковидный хвост» и как его определить

Среди современных медицинских понятий появился новый термин, так называемый «ковидный хвост». Его определение означает некий синдром, который не отпускает человека даже после излечения от инфекции. Спустя определенное время у выздоровевших людей могут наблюдаться проблемы со здоровьем, например, психологические или неврологические нарушения, дерматологические проявления, расстройства со стороны сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
Что такое «ковидный хвост» и как его определить

Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор, руководитель образовательной организации для врачей РОО «Амбулаторный врач» Аркадий Верткин рассказал изданию «Аргументы и факты» о людях, которые находятся в зоне риска. Подвержены постковидному синдрому люди с ожирением, болезнями кровообращения, сахарным диабетом, циррозом печени, бронхолегочными, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также лица старше 65 лет и больные онкологией.

Распознать синдром после выздоровления можно при обнаружении определенных симптомов. В первую очередь сигнализируют о «ковидном хвосте» изменения в работе дыхательной системы: появляются отдышка, сухой кашель, затруднения полного вдоха. Как сообщает Аркадий Верткин, признаками также считаются ощущение усталости, повышение температуры, стеснение или боли в груди, боль в суставах и мышцах, нарушения в работе ЖКТ (боли, тошнота, расстройство стула, потеря аппетита) и различные неврологические отклонения.

Фото: freepik.com

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