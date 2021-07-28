Что такое «ковидный хвост» и как его определить

Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор, руководитель образовательной организации для врачей РОО «Амбулаторный врач» Аркадий Верткин рассказал изданию «Аргументы и факты» о людях, которые находятся в зоне риска. Подвержены постковидному синдрому люди с ожирением, болезнями кровообращения, сахарным диабетом, циррозом печени, бронхолегочными, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также лица старше 65 лет и больные онкологией.

Распознать синдром после выздоровления можно при обнаружении определенных симптомов. В первую очередь сигнализируют о «ковидном хвосте» изменения в работе дыхательной системы: появляются отдышка, сухой кашель, затруднения полного вдоха. Как сообщает Аркадий Верткин, признаками также считаются ощущение усталости, повышение температуры, стеснение или боли в груди, боль в суставах и мышцах, нарушения в работе ЖКТ (боли, тошнота, расстройство стула, потеря аппетита) и различные неврологические отклонения.