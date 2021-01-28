Что провоцирует рак щитовидной железы и какие симптомы должны вас насторожить
Как сообщает онлайн-издание The Health Site, в большинстве случаев точная причина развития рака щитовидной железы, расположенной у основания шеи, неизвестна. Определены лишь факторы риска. Среди них – незлокачественные болезни данного органа, облучение, наследственность, хронический дефицит йода, ожирение, а также пол (у женщин заболевание выявляют чаще, чем у мужчин).
Первыми симптомами рака щитовидной железы, которые проявляются на ранних стадиях – образование болезненной шишки или припухлость в области шеи. По мере увеличения новообразования в размерах, появляются и другие настораживающие признаки: частый беспричинный кашель, неприятные ощущения в шее, необъяснимая охриплость и затрудненное дыхание. Если вы обнаружили у себя их, обязательно сходите на прием к врачу, который проведет физический осмотр, соберет анамнез и направит на дополнительное обследование и анализы. С их помощью специалисты смогут определить опухоль, ее размеры и стадию развития болезни. В зависимости от этих факторов будет подобрано подходящее лечение, которое, как правило, включает удаление опухоли, химио- и лучевую терапию, а также назначение заместительной гормональной терапии. Очень часто в последние годы применяется таргетное лечение, которое позволяет избавиться от новообразования точечно и сохранить здоровые клетки органа.
Фото: depositphotos
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