Что провоцирует рак щитовидной железы и какие симптомы должны вас насторожить

Первыми симптомами рака щитовидной железы, которые проявляются на ранних стадиях – образование болезненной шишки или припухлость в области шеи. По мере увеличения новообразования в размерах, появляются и другие настораживающие признаки: частый беспричинный кашель, неприятные ощущения в шее, необъяснимая охриплость и затрудненное дыхание. Если вы обнаружили у себя их, обязательно сходите на прием к врачу, который проведет физический осмотр, соберет анамнез и направит на дополнительное обследование и анализы. С их помощью специалисты смогут определить опухоль, ее размеры и стадию развития болезни. В зависимости от этих факторов будет подобрано подходящее лечение, которое, как правило, включает удаление опухоли, химио- и лучевую терапию, а также назначение заместительной гормональной терапии. Очень часто в последние годы применяется таргетное лечение, которое позволяет избавиться от новообразования точечно и сохранить здоровые клетки органа.

Фото: depositphotos

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