Что строго запрещено делать людям с повышенным давлением

Артериальная гипертония вызывает различные осложнения, например, инсульт, сосудистую деменцию, хроническую почечную и сердечную недостаточность и прочее. Но вокруг заболевания витает множество мифов, из-за которых люди недостаточно серьезно относятся к повышенному давлению. Об этом сообщает издание «Медик Форум».

Для начала нужно понимать, что чем выше давление, тем тяжелее сердцу закачивать кровь. Средние показатели давления зависят от возраста: в 20 лет — 120/70, в 40 — 130/80, а старше 50 — 135/84. Если ваше давление продолжительно держится на отметке 140/90, это говорит о гипертонии, вам необходимо обратиться ко врачу.

Главные ошибки людей состоят в том, что они несерьезно относятся к данной проблеме. Гипертония — это не норма! Конечно, исключением будет разовый скачок давления на фоне стресса или переутомления, он не должен вызывать опасений.

Давление должно быть не ниже 90/60 и не выше 135/84.

Также нельзя ждать обострения болезни для обращения ко врачу. Несвоевременная диагностика может привести к преждевременной смерти, а в другом случае спутником вашей старости будут сердечная недостаточность или инсульт. Поэтому с 25 лет периодически измеряйте свое давление.