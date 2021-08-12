Что помогает человеку не заболеть COVID-19 даже после прямого контакта с зараженным
Как сообщает Петр Чумаков в беседе с URA.RU, человек мог перенести грипп или простуду, которые вызваны альфа-коронавирусами, похожими на COVID-19. Тогда может произойти иммунологический перекрест, благодаря чему человек может быть не восприимчивым к вирусу, либо переносить его бессимптомно.
«Есть особенности в интерфероновой системе — это врожденный иммунитет, который приводит к тому, что человек становится менее восприимчивым к подобным инфекциям, в том числе, к короновирусам. Но это не значит, что при сильной вирусной дозе, он обязательно справится», — поделился мнением иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, у людей с большим количеством биохимических маркеров также менее выражена восприимчивость к COVID-19.
Фото: freepik.com
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