Что помогает человеку не заболеть COVID-19 даже после прямого контакта с зараженным

Как сообщает Петр Чумаков в беседе с URA.RU, человек мог перенести грипп или простуду, которые вызваны альфа-коронавирусами, похожими на COVID-19. Тогда может произойти иммунологический перекрест, благодаря чему человек может быть не восприимчивым к вирусу, либо переносить его бессимптомно.

«Есть особенности в интерфероновой системе — это врожденный иммунитет, который приводит к тому, что человек становится менее восприимчивым к подобным инфекциям, в том числе, к короновирусам. Но это не значит, что при сильной вирусной дозе, он обязательно справится», — поделился мнением иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, у людей с большим количеством биохимических маркеров также менее выражена восприимчивость к COVID-19.