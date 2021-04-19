Что нужно регулярно делать, чтобы избежать сердечных приступов и инсультов

Ученые отметили, что с повышением уровня активности риск возникновения болезней или смерти снижается по сравнению с теми, кто активнее не становился. Так и произошло в первой группе испытуемых — их показатели улучшились на 30%. А во второй группе, наоборот, на 40% увеличился риск возникновения недугов. Так что спорт — простой и доступный всем способ повысить качество жизни и избежать инфаркта и инсульта.

Доктор Эсме Баккер из Медицинского центра Университета Радбауд прокомментировала суть эксперимента: «Уже давно доказано, что улучшение физической активности полезно для здоровья. Однако эти исследования проводились среди населения в целом. Мы же были заинтересованы в том, чтобы увидеть, были ли подобные эффекты у людей с сердечно-сосудистыми факторами риска, такими как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет», — сообщает интернет–издание «Медик Форум».