Что нужно регулярно делать, чтобы избежать сердечных приступов и инсультов
В исследовании, проведенном под руководством Эсме Беккер, приняли участие практически 89 тысяч человек. Перед началом эксперимента специалисты провели сбор анамнеза добровольцев, которых впоследствии разделили на несколько групп. Средний возраст первой категории составлял 55 лет. К ней относились участники с ранее зарегистрированным повышенным давлением и уровнем холестерина, сахарным диабетом — 21% от всего количества добровольцев. Ко второй определили остальные 79% людей без нарушений в работе сердечно-сосудистой и эндокринной системах. Средний возраст второй группы составил 43 года.
Ученые отметили, что с повышением уровня активности риск возникновения болезней или смерти снижается по сравнению с теми, кто активнее не становился. Так и произошло в первой группе испытуемых — их показатели улучшились на 30%. А во второй группе, наоборот, на 40% увеличился риск возникновения недугов. Так что спорт — простой и доступный всем способ повысить качество жизни и избежать инфаркта и инсульта.
Доктор Эсме Баккер из Медицинского центра Университета Радбауд прокомментировала суть эксперимента: «Уже давно доказано, что улучшение физической активности полезно для здоровья. Однако эти исследования проводились среди населения в целом. Мы же были заинтересованы в том, чтобы увидеть, были ли подобные эффекты у людей с сердечно-сосудистыми факторами риска, такими как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет», — сообщает интернет–издание «Медик Форум».
Фото: freepik.com
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