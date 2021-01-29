Что никогда нельзя делать, если вы встречаетесь с тревожным человеком

При этом Дереневски отметил, что по собственному опыту знает, что такое тревожность: «Мы страдаем от дисбаланса мозговой деятельности, а не от расстройства характера, и не хотим быть обузой, — отметил он. — Но наш режим дня и сна далек от совершенства». Но большинству тревожных людей важно знать, что у них есть друзья и семья, которые поддержат и не останутся в стороне, несмотря на все трудности. Принятие особенностей тревожного человека — это то, что очень помогает ему успокоиться. Сообщения доктора нашли отклик в душах большинства людей, многие из которых признались, что сами страдают от повышенного беспокойства. «Спасибо!», «Теперь я лучше понимаю своего парня!», «Да, не меняйте своих планов и никогда не говорите: "Мы собираемся взорвать все к черту!"», «Я отправлю это сообщение всем своим друзьям и близким», — написали они.

Фото: depositphotos

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