Что никогда нельзя делать, если вы встречаетесь с тревожным человеком
Как отметило онлайн-издание Daily Mail, Закери Дереневски из Канады поделился серией советов, которые помогут успокоить человека, которого вы сильно любите. Правила, которые вы должны соблюдать, очень просты. Эксперт по психическому здоровью отметил, что дать почувствовать себя непринужденно своему партнеру можно, если избегать изменений в планах в последнюю минуту, так как это может вызвать у него беспокойство, не стоит также воздерживаться от попыток все исправить. Важно убедить человека, с которым вы встречаетесь, в том, что вы его любите и что он важен для вас настолько, что вы готовы делиться с ним своими намерениями и желаниями.
При этом Дереневски отметил, что по собственному опыту знает, что такое тревожность: «Мы страдаем от дисбаланса мозговой деятельности, а не от расстройства характера, и не хотим быть обузой, — отметил он. — Но наш режим дня и сна далек от совершенства». Но большинству тревожных людей важно знать, что у них есть друзья и семья, которые поддержат и не останутся в стороне, несмотря на все трудности. Принятие особенностей тревожного человека — это то, что очень помогает ему успокоиться. Сообщения доктора нашли отклик в душах большинства людей, многие из которых признались, что сами страдают от повышенного беспокойства. «Спасибо!», «Теперь я лучше понимаю своего парня!», «Да, не меняйте своих планов и никогда не говорите: "Мы собираемся взорвать все к черту!"», «Я отправлю это сообщение всем своим друзьям и близким», — написали они.
Фото: depositphotos
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