Что надо есть, чтобы остановить выпадение волос и сохранить их красивыми

Диетолог Светлана Фус ответила на вопрос: «Что важно в питании для здоровых волос?». Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте. Врач перечислила необходимые для улучшения качества волос витамины и микроэлементы. Прежде всего стоит обратить внимание на витамин С, который необходим для синтеза коллагена. Он попадает в организм при сбалансированном питании. Однако если в ежедневном рационе мало свежих овощей, ягод и фруктов, можно заметить дефицит этого витамина, который необходимо восполнить, ведь он еще ответствен и за сохранение молодости кожи.

Для выработки коллагена важен и лизин. Его главный источник — белок как животного, так и растительного происхождения. В образовании коллагена также помогает медь. Ее нехватка приводит к неправильной пигментации и раннему поседению. Кладезем меди считаются овощи, мясо, рыба, сухофрукты, орехи и зерновые.