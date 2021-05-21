Что надо есть, чтобы остановить выпадение волос и сохранить их красивыми
Диетолог Светлана Фус ответила на вопрос: «Что важно в питании для здоровых волос?». Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте. Врач перечислила необходимые для улучшения качества волос витамины и микроэлементы. Прежде всего стоит обратить внимание на витамин С, который необходим для синтеза коллагена. Он попадает в организм при сбалансированном питании. Однако если в ежедневном рационе мало свежих овощей, ягод и фруктов, можно заметить дефицит этого витамина, который необходимо восполнить, ведь он еще ответствен и за сохранение молодости кожи.
Для выработки коллагена важен и лизин. Его главный источник — белок как животного, так и растительного происхождения. В образовании коллагена также помогает медь. Ее нехватка приводит к неправильной пигментации и раннему поседению. Кладезем меди считаются овощи, мясо, рыба, сухофрукты, орехи и зерновые.
Также для здоровья волос важен биотин (В7). Его недостаток можно обнаружить в случае нарушения микрофлоры кишечника. А приверженцам вегетарианства обычно не хватает витамина В12, так как он содержится именно в продуктах животного происхождения — мясе, рыбе, яйцах, молоке. При исключении их из рациона можно спровоцировать появление раннего поседения, мегалобластной анемии, периферической нейропатии и потерю шевелюры.
К выпадению, истончению, ломкости и ухудшению качества волос приводит дефицит цинка, который можно восполнить благодаря мясу, рыбе, бобовым и зерновым продуктам и семечкам. Похожие симптомы отмечаются у селена, который необходим для щитовидной железы и защиты от старения, и у незаменимых жирных кислот (НЖК) — важного компонента клеточных мембран.
Фото: freepik.com
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