Чем лучше лечиться: уколами или таблетками? Споры на этот счет не утихают десятилетиями. Попробуем разобраться, что к чему.

У каждого из этих методов есть как плюсы, так и минусы, которые делают их незаменимыми в одном случае и вредными и даже опасными в другом. Например, когда требуется, чтобы лекарство подействовало как можно быстрее, внутривенные инъекции в разы эффективнее таблеток. Выигрывают уколы, когда нужно купировать острое состояние пациента или тогда, когда нужно оказать медикаментозное воздействие на определенный орган, минуя желудочно-кишечный тракт...

Именно агрессии по отношению к желудку и печени чаще всего обвиняют таблетки, отдавая предпочтение уколам. Но на самом деле травматизация кожи при инъекциях создает не меньше рисков для здоровья и требует гораздо больше специальных навыков. Большинство медикаментов одинаково эффективны в обеих формах, и, если предстоит длительное лечение, то таблетки лучше, хотя бы потому, что «обкалывание» больного в течение нескольких месяцев просто негуманно.

Это в общем. Но у каждого конкретного препарата, как и у каждого конкретного пациента, есть свои особенности, которые нужно обсудить с врачом.

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