Что делать после перенесенного ковида, чтобы избежать тромбозов и других патологий

«Препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», — сообщил доктор в своем Telegram-канале.

По его словам, постковидный синдром может также проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни. Особенно если были предпосылки в анамнезе, такие как мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы. Потому рекомендуется контролировать свое здоровье и после выздоровления и даже тем, кто перенес коронавирус в легкой форме.

«Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать», — сказал Валерий Вечорко.

Кроме того, специалист посоветовал пить много жидкости, в идеале воды, чтобы предотвратить сгущение крови. Обильное питье особенно необходимо во время жары.