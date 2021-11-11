Что будет с организмом, если полностью исключить хлеб из рациона

«При отказе от хлеба у человека уменьшится инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен. Также снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина. В кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов, что даст рост содружественной микробиоте», — заявила Алена Барредо в беседе с «РИА Новости».

Специалист добавила, что наиболее полезным видом хлеба считается цельнозерновой с отрубями и клетчаткой. Он является самым нейтральным, так как повышает инсулин и глюкозу.