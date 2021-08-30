Что будет, если ежедневно прыгать через скакалку — вы удивитесь результатам

С помощью скакалки возможно улучшить свое тело, поскольку прыжки помогают укрепить икры, мышцы спины и ягодиц, а также бедра. «Если будете перекрещивать руки по время прыжков, то нагрузите бицепс, если начнете поднимать ноги, то скакалка поможет прокачать пресс. Есть так называемые "боксерские" прыжки, когда ноги ставятся близко друг к другу, но не соединяются, а вес тела смещается во время прыжка то на одну, то на другую ногу», — говорит Евгений Шувакин в беседе с «РИА Новости».

Польза от данных упражнений касается не только укрепления мышц, а значит, и улучшения фигуры, но и положительно влияет на здоровье. Благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе, органах дыхания, осанке и координации.

Сообщается, чтобы была возможность сделать больше подходов, надо соблюдать несколько правил. Необходимо держать спину ровно, а локти близко к телу, крутить скакалку запястьями, а не предплечьями и не прыгать высоко. «Хороший пример кардиотренировки — три подхода по 5-10 минут в зависимости от уровня подготовки. Между ними должна быть одна-две минуты отдыха. Эти 30 минут прыжков на скакалке означает, что вы сожжете около 400 калорий. Есть скакалки со счетчиками, которые считают количество прыжков и калорий. Таким образом, вы избавитесь от лишних килограммов, даже если сохраните свой режим питания», — сообщил тренер.