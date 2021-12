Пожелтевшие белки глаз, высыпания на коже и другие внешние признаки больной печени

«Ваша печень может быть повреждена, если у вас обычно возникают проблемы с засыпанием и/или сном, и вы всегда устаете в течение дня. Перегруженный орган вырабатывает метаболиты, которые могут помешать вашему организму заснуть и заснуть, когда они циркулируют в мозге, вызывая нежелательное воспаление», — отметила доктор медицинских наук Кэрри Лэм в беседе с порталом Eat This, Not That!

Вместе с тем снижение функции печени провоцирует выталкивание токсинов через кожу, что приводят к появлению прыщей и экзем. Еще орган может определить привычные продукты питания к токсичным, из-за чего начинается аллергия.

По словам доктора, когда печень перегружена, то она сбрасывает секрецию таких гормонов, как инсулиноподобный фактор роста-1, ангиотензиноген, тромбопоэтин, гепсидин и бетатрофин, что приводит к дисбалансу в эндокринной системе.