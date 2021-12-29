Пожелтевшие белки глаз, высыпания на коже и другие внешние признаки больной печени
Доктор медицинских наук Дже Пак сообщил, что боль в печени может быть тупой или острой и проявляться в правой верхней части живота, а также нередко сопровождаться постоянной усталостью. Тем не менее определить источник дискомфорта удается не всегда.
Между тем доктор медицинских наук, сертифицированный офтальмолог MPH Юна Рапопорт утверждает, что повреждения печени выдают глаза. Самый очевидный симптом — склеральная желтуха, означающая пожелтение белков глаз, которое вызвано накоплением билирубина. Вдобавок о нарушениях говорят ксантелазмы (мелкие бляшки на веках), сухость и зуд в глазах.
«Ваша печень может быть повреждена, если у вас обычно возникают проблемы с засыпанием и/или сном, и вы всегда устаете в течение дня. Перегруженный орган вырабатывает метаболиты, которые могут помешать вашему организму заснуть и заснуть, когда они циркулируют в мозге, вызывая нежелательное воспаление», — отметила доктор медицинских наук Кэрри Лэм в беседе с порталом Eat This, Not That!
Вместе с тем снижение функции печени провоцирует выталкивание токсинов через кожу, что приводят к появлению прыщей и экзем. Еще орган может определить привычные продукты питания к токсичным, из-за чего начинается аллергия.
По словам доктора, когда печень перегружена, то она сбрасывает секрецию таких гормонов, как инсулиноподобный фактор роста-1, ангиотензиноген, тромбопоэтин, гепсидин и бетатрофин, что приводит к дисбалансу в эндокринной системе.
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