Чистота не всегда залог здоровья: почему принимать душ часто — плохая идея

Специалист считает, что важно найти баланс, поскольку редкие гигиенические мероприятия провоцируют появление неприятного запаха, который говорит о размножении бактерий. «Они встраиваются в кожу через микротравмы, микроповреждения, трещинки на коже, могут закупоривать сальные железы и тем самым вызывают кожные заболевания, например, дерматит, прыщи. Поэтому для профилактики данных болезней мы рекомендуем мыться более регулярно», — рассказал Алексей Жито «Москве 24».

Частоту мытья каждый человек должен определить, исходя из возраста и степени физической активности. Например, надо обязательно принимать душ после каждой спортивной тренировки, а пожилому и неактивному человеку это можно делать реже. Узнать свою норму можно на консультациях с врачом, которые особенно показаны людям, с имеющимися кожными заболеваниями.

Врач-терапевт не рекомендует мыться горячей водой, поскольку она повреждает кожные покровы и иссушает кожу, что открывает путь для бактерий, вирусов и аллергенов. «Мы не рекомендуем пользоваться антибактериальным мылом на регулярной основе, потому что нарушается кожный баланс хороших и плохих бактерий, наш местный иммунитет и ответ иммунной системы на бактерию. В результате человек становится более восприимчив к инфекциям», — сообщил эксперт и напомнил, что ванные принадлежности, вроде мочалки, надо регулярно мыть и сушить, чтобы не позволить бактериям размножаться.