Чистить зубы два раза в день недостаточно — стоматологи уверяют, они все равно грязные

Современный уход

Новомодные щетки из бамбука, зубные пасты с углем, кокосовое масло вместо ополаскивателя и другие вариации органического ухода, конечно, хороши. Но существуют инновационные компоненты, без которых не обойтись. Например, тот же гидроксиапатит, который проникает в очаги деминерализации, регулирует обмен кальция и фосфора в тканях, создает пленку на эмали, снижает чувствительность зубов. Чтобы найти золотую середину в уходе, составляйте его из разных средств.

Зубная нить необходима

Чистить зубы два раза в день действительно недостаточно. Но это не значит, что после каждого приема пищи вы должны удаляться в уборную, чтобы как можно быстрее удалить все остатки еды и бактерий зубной щеткой. Если прибегнуть к чистке чаще двух раз, то это грозит воспалением десен и повышенной чувствительностью зубов. На помощь после еды приходит зубная нить. Используйте ее мягкими круговыми движениями вдоль линии десен, чтобы избавиться от всего лишнего.