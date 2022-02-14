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Чистить зубы два раза в день недостаточно — стоматологи уверяют, они все равно грязные

Ежедневная рутина с самого рождения включает в себя чистку зубов. Сначала нам помогают родители, а потом мы самостоятельно должны справляться с этой миссией. Лечить зубы дорого и больно. И чаще больно не из-за стоматолога, а из-за его прайса. Чтобы поберечь свою ротовую полость и кошелек, один из самых популярных холистов Нью-Йорка, Хизер Кунен, дает несколько советов пациентам, желающим сохранить зубы чистыми и белоснежными.
Чистить зубы два раза в день недостаточно — стоматологи уверяют, они все равно грязные

Чистить зубы два раза в день недостаточно

Уровень pН в полости рта изменяется после каждого приема пищи или выпитого напитка. Другими словами, каждый раз, когда вы едите, он снижается. Это способствует созданию кислой среды, которая, в свою очередь, делает зубы более уязвимыми. Это увеличивает риск возникновения кариеса и других проблем. Поэтому после каждого приема пищи необходимо ополаскивать полость рта водой или специальными ополаскивателями. В случае последнего лучше отдать предпочтение тем составам, где среди ингредиентов имеются натуральные масла.

Чистить зубы два раза в день недостаточно — стоматологи уверяют, они все равно грязные

Современный уход

Новомодные щетки из бамбука, зубные пасты с углем, кокосовое масло вместо ополаскивателя и другие вариации органического ухода, конечно, хороши. Но существуют инновационные компоненты, без которых не обойтись. Например, тот же гидроксиапатит, который проникает в очаги деминерализации, регулирует обмен кальция и фосфора в тканях, создает пленку на эмали, снижает чувствительность зубов. Чтобы найти золотую середину в уходе, составляйте его из разных средств.

Зубная нить необходима

Чистить зубы два раза в день действительно недостаточно. Но это не значит, что после каждого приема пищи вы должны удаляться в уборную, чтобы как можно быстрее удалить все остатки еды и бактерий зубной щеткой. Если прибегнуть к чистке чаще двух раз, то это грозит воспалением десен и повышенной чувствительностью зубов. На помощь после еды приходит зубная нить. Используйте ее мягкими круговыми движениями вдоль линии десен, чтобы избавиться от всего лишнего.

Фото: Pexels

Источник: Instagram
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