Число зараженных COVID-19 подобралось к отметке 11,5 миллионов – Россия больше не в тройке лидеров

Все то время, пока бушует пандемия, активно идет разработка протоколов лечения и вакцины, на данном этапе по всему миру активно тестируются препараты и вакцины. Испытания проходят в том числе и в нашей стране, и, как передает «РИА Новости», Всемирная организация здравоохранения интересуется российским прототипом, который с 18 июня уже проходит испытания на людях. «Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме того, мы также заинтересованы в российской вакцине», — сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Но есть и не слишком приятные новости: новые вспышки коронавируса после снятия ограничений зафиксированы на территории Испании, в Каталонии, в Израиле, где, по словам премьер-министра страны, сложилась экстренная ситуация. В связи с этим ВОЗ рекомендует не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей, лучше мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. По словам ученых, вторая волна пандемии практически неизбежна и, скорее всего, совпадет с началом сезонной эпидемии ОРВИ осенью.

Фото: pexels

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