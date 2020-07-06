Число зараженных COVID-19 подобралось к отметке 11,5 миллионов – Россия больше не в тройке лидеров
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 6 июля 2020 года, в нашей стране в общей сложности за все время пандемии зафиксировано 687 862 заболевших, из них – 6611 человек инфицированы за последние сутки. Общее число выздоровевших – 454 329 человек, скончались 10 296 человек. Специалисты отмечают, что скорость распространения вируса в нашей стране неуклонно снижается – причем как в Москве и Подмосковье, так и в регионах (в некоторых субъектах федерации уже не выявляются новые заболевшие). В мире же число подтвержденных случаев COVID-19 приблизилось к 11,5 миллионам. Количество смертей преодолело отметку в полмиллиона, выздоровели больше 6 миллионов человек.
Все то время, пока бушует пандемия, активно идет разработка протоколов лечения и вакцины, на данном этапе по всему миру активно тестируются препараты и вакцины. Испытания проходят в том числе и в нашей стране, и, как передает «РИА Новости», Всемирная организация здравоохранения интересуется российским прототипом, который с 18 июня уже проходит испытания на людях. «Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме того, мы также заинтересованы в российской вакцине», — сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
Но есть и не слишком приятные новости: новые вспышки коронавируса после снятия ограничений зафиксированы на территории Испании, в Каталонии, в Израиле, где, по словам премьер-министра страны, сложилась экстренная ситуация. В связи с этим ВОЗ рекомендует не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей, лучше мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. По словам ученых, вторая волна пандемии практически неизбежна и, скорее всего, совпадет с началом сезонной эпидемии ОРВИ осенью.
Фото: pexels
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