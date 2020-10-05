Число заболевших COVID-19 вернулось к уровню мая — власти готовятся к ужесточению карантина
Согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 5 октября 2020 года, в стране заболели еще 10 888 человек, из них почти треть – 3537 случаев – пришлась на Москву. Такой плохой статистики заражения в России не было с середины мая. Новые случаи выявлены во всех 85 субъектах федерации - стоит отметить, что около 30% из них протекают полностью бессимптомно, что значит, что люди распространяют инфекцию, даже не подозревая об этом. Всего же в стране с начала пандемии заразились COVID-19 больше 1,2 миллионов человек, из них 983 тысячи выздоровели и 21,5 тысячи скончались. Общее количество проведенных тестов превысило 48 миллионов.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мэрии Москвы, где число зараженных значительно выше, чем в других регионах России, задумались об ужесточении карантинных мер. Как сообщают «Ведомости», на данный момент разрабатывается три сценария борьбы. Самый жестокий из них предполагает возврат пропускной системы и 100%-ной самоизоляции. Подобные меры могут быть предприняты уже в течение ближайших двух недель. Однако представитель ведомства заявил, что пока говорить о данных мерах преждевременно, на данный момент гораздо важнее оценить ситуацию правильно, «чтобы не добить бизнес».
В свою очередь, первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что всеобщий режим самоизоляции в ближайшее время вряд ли возможен, потому что возможности медицины сейчас другие – у врачей появился опыт быстрой диагностики коронавируса, появились препараты и протоколы лечения. Однако, если ситуация с ростом заболевших продолжит ухудшаться, границы могут быть вновь закрыты, а количество полетов сокращено. «Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», – пояснил чиновник, добавивший, что чем больше перемещений, тем выше количество инфицированных.
Фото: pixabay
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