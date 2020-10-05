Число заболевших COVID-19 вернулось к уровню мая — власти готовятся к ужесточению карантина

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мэрии Москвы, где число зараженных значительно выше, чем в других регионах России, задумались об ужесточении карантинных мер. Как сообщают «Ведомости», на данный момент разрабатывается три сценария борьбы. Самый жестокий из них предполагает возврат пропускной системы и 100%-ной самоизоляции. Подобные меры могут быть предприняты уже в течение ближайших двух недель. Однако представитель ведомства заявил, что пока говорить о данных мерах преждевременно, на данный момент гораздо важнее оценить ситуацию правильно, «чтобы не добить бизнес».

В свою очередь, первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что всеобщий режим самоизоляции в ближайшее время вряд ли возможен, потому что возможности медицины сейчас другие – у врачей появился опыт быстрой диагностики коронавируса, появились препараты и протоколы лечения. Однако, если ситуация с ростом заболевших продолжит ухудшаться, границы могут быть вновь закрыты, а количество полетов сокращено. «Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», – пояснил чиновник, добавивший, что чем больше перемещений, тем выше количество инфицированных.

Фото: pixabay

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