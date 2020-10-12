Число заболевших COVID-19 в России продолжает расти: что нас ждет дальше

Однако новый виток пандемии не заставил россиян относиться серьезнее к своему здоровью. Только в Москве Роспотребнадзор выписал больше 2 тысяч постановлений о штрафах на общую сумму больше 25 миллионов рублей за несоблюдение COVID-требований. Чтобы сдержать рост заболеваемости, как передают «РИА Новости», столичные власти обязали вывести 30% сотрудников на удаленку, продлили каникулы школьникам и ужесточили контроль над соблюдением мер безопасности: постоянно проводятся проверки в театрах, магазинах, торговых сетях, салонах красоты и бизнес-центрах, в случаях серьезных нарушений в некоторых из них была приостановлена работа.

Отвечая на вопрос журналистов, что ждет страну дальше, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что по сравнению с весной разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения и система показывает свою эффективность, подготовлен коечный фонд, разработаны протоколы лечения – все это вкупе позволит избежать тех жестких мер, которые предпринимались в начале пандемии, в том числе и полного локдауна, парализовавшего экономику страны. Однако чиновник добавил, что все это не отменяет противоэпидемиологических мер защиты. Людям надо повышать уровень самосознательности и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Напомним, что всего с начала пандемии в России было заболели коронавирусом 1 312 310 человек, из них 22 722 умерли. В мире же количество зараженных приблизилось к 37,5 миллионам.

Фото: pixabay

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