4-летний малыш страдает от тяжелой формы герпеса после поцелуя родственников

31-летняя Лаура Редферн поделилась фотографией уха своего четырехлетнего сына. Оно покрыто волдырями и язвочками, а также увеличено в размере. Виной тому герпес, которым ее сын заразился от поцелуя, еще будучи младенцем. С тех пор ухо Фаррона периодически распухает, удваиваясь в размерах. Ребенок регулярно попадает в больницу, пишет The Sun.

Избавить ребенка от вируса врачи не могут - он активизируется в моменты ослабления иммунитета. Волдыри и сыпь на коже - не единственные признаки герпеса у детей. Среди других симптомов - повышенная температура, порой судороги. Мать Фаррона посредством соцсетей обратилась ко всем с родителям с просьбой не позволять посторонним людям (пусть это даже ваши родственники) целовать маленьких детей. Увы, безобидный поцелуй может закончиться весьма печально.

«Малыш даже не может лежать на правой стороне, чтобы не задеть свое ухо. Врачи сказали, что мой ребенок всю жизнь будет страдать, борясь с этим вирусом. Каждый раз, когда герпес активизируется, его кладут в больницу. Пожалуйста, если к вам в дом приходят люди, заставляйте их мыть руки и не позволяйте целовать младенцев, возможно, у человека есть герпес! Помните, что он не обязательно видимый», - предупреждает Редферн.