Четвертая волна вируса и признание «Спутник V» в мире: главные новости о COVID-19

Сегодня российскую вакцину «Спутник V» применяют уже в 70 странах мира, но на счет ее эффективности до сих пор ходит множество слухов. Потому вакцина пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения, что необходимо для более глобального распространения. Однако слухи вокруг вакцины были развеяны после публикации соответствующего материала в авторитетном медицинском издании The Lancet. По данным журнала, эффективность «Спутника V» против заражения вирусом составляла 91,6%, при этом на 100% снижала риск тяжелого течения болезни. А спустя время Институт Гамалеи по результатам своих исследований оценил эффективность вакцины против вируса в 97,6%. Об этом пишет журнал Nature.