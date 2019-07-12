Через 8 месяцев после неудачного ЭКО женщине сообщили, что ее сына родила другая

Американка Анни Манукян была госпитализирована с шоком после того, как через восемь месяцев после неудачного цикла ЭКО ей сообщили, что у нее есть недельный сын в Нью-Йорке, сообщает британское издание Daily Mail.

В клинике бесплодия ей объяснили, что их с мужем замороженный эмбрион по ошибке имплантировали азиатской паре. Позже у этой пары родилась двойня, и сразу раскрылась ошибка: это были неазиатские мальчики, а их родные эмбрионы были азиатскими девочками.

После этого клиника стала вызывать всех пациентов на анализ ДНК под предлогом, что это обычный ежегодный мазок. Таким образом удалось установить настоящих родителей новорожденных мальчиков. Интересно, что у малышей из «двойни» оказались разные родители. То есть пострадавшей женщине из азиатской пары имплантировали два эмбриона от разных родителей.

Когда обнаружился обман, азиатская пара подала жалобу на клинику в суд. Однако, как выяснилось, они пытались сохранить за собой права опеки над рожденными детьми. Тем не менее Анни и Ашоту Манукян удалось выиграть суд и вернуть своего биологического сына, которого они назвали Алек.

Из-за всей этой ситуации у Анни случился нервный срыв, и она даже пару дней провела в больнице, а сейчас они с мужем обратились за помощью к психологу. У пары уже есть 7-летняя дочь, Алик стал их вторым ребенком. Также Анни заметила, что она даже не может думать о том, что, возможно, где-то есть еще ее биологические дети, которых также «по ошибке» имплантировали другой женщине.

Анни призналась, что она благодарна женщине, которая выносила ее сына и в результате уступила родительские права его биологической матери, несмотря на то что изначально намерена была бороться за право растить рожденных ею детей.

Третья семья, вовленная в скандал, родители второго рожденного мальчика, пока не подавали иск об опеке или еще не были установлены.