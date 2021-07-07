Чем жара опасна для больных диабетом, и как спасаться от аномалий погоды

По его словам, важно уметь отличать перегрев организма от гипогликемии — состояния, при котором концентрация глюкозы в крови снижается ниже нормы. При данных состояниях могут возникать похожие симптомы: помутнение сознания, обморок, судороги. Поэтому диабетикам лучше провести тест на уровень сахара.

«В жаркое время снижается аппетит, вследствие чего пациент с сахарным диабетом может пропустить прием пищи или съесть значительно меньше. Это может стать причиной гипогликемической реакции, особенно на фоне лечения инсулином или препаратами сульфонилмочевины», — уточнил Анциферов.

В аномально теплую погоду важно употреблять больше жидкости, в идеале простой воды, что особенно важно для больных диабетом. Также рекомендуется не пить алкоголь, находиться в теньке или в прохладном помещении, носить головной убор на улице, не есть тяжелую пищу, а отдать предпочтение овощам и фруктам. «Также рекомендуется чаще контролировать сахар в крови и артериальное давление. И не забывать принимать рекомендуемые лекарственные препараты. Нельзя оставлять инсулин в жарком помещении и на солнце, так как его надо хранить при температуре до 30 градусов», — заключил врач.