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Чем жара опасна для больных диабетом, и как спасаться от аномалий погоды

Жаркая погода прежде всего стресс для любого организма. Необычные условия заставляют его приспосабливаться к новым обстоятельствам, затрачивая на эти действия много усилий. При аномальных условиях в зону риска попадают даже здоровые люди, если они не соблюдают меры предосторожности во время нахождения на жаре. Также важно быть осторожными людям с различными хроническими заболеваниями или после перенесенной болезни.
Чем жара опасна для больных диабетом, и как спасаться от аномалий погоды

Как сообщил «РИА Новости» главный внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов, в жару в зону риска попадают больные сахарным диабетом. «Аномально жаркая погода может оказывать негативное влияние на больных сахарным диабетом. При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы. Их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему», — рассказал специалист.

По его словам, важно уметь отличать перегрев организма от гипогликемии — состояния, при котором концентрация глюкозы в крови снижается ниже нормы. При данных состояниях могут возникать похожие симптомы: помутнение сознания, обморок, судороги. Поэтому диабетикам лучше провести тест на уровень сахара.

«В жаркое время снижается аппетит, вследствие чего пациент с сахарным диабетом может пропустить прием пищи или съесть значительно меньше. Это может стать причиной гипогликемической реакции, особенно на фоне лечения инсулином или препаратами сульфонилмочевины», — уточнил Анциферов.

В аномально теплую погоду важно употреблять больше жидкости, в идеале простой воды, что особенно важно для больных диабетом. Также рекомендуется не пить алкоголь, находиться в теньке или в прохладном помещении, носить головной убор на улице, не есть тяжелую пищу, а отдать предпочтение овощам и фруктам. «Также рекомендуется чаще контролировать сахар в крови и артериальное давление. И не забывать принимать рекомендуемые лекарственные препараты. Нельзя оставлять инсулин в жарком помещении и на солнце, так как его надо хранить при температуре до 30 градусов», — заключил врач.

Фото: freepik.com

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