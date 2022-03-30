Чем вызван рост смертности от COVID-19 при снижении числа заражений

Как сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», эти данные предварительные, а рост смертности вызван не коронавирусом, а его последствиями.

«Важно не осуществлять подмену понятий, потому что есть понятие "летальность текущая", так как пандемия не закончилась — число смертей по отношению к числу заболевших. Есть понятие "избыточной смертности" — ухудшение хронических заболеваний, в том числе вызванных ковидом. Есть понятие непосредственно появления новых совершенно заболеваний, которые ранее не возникали, тоже вызванные ковидом — так называемые постковид, или лонг-ковид», — сказал специалист.

По словам Викулова, коварность вируса в том, что он может вызвать постковидный синдром даже после легкого течения заболевания, причем в зону риска попадают не только взрослые, но и дети. В связи с этим к COVID-19 необходимо относиться серьезно и не заниматься самолечением, что может спровоцировать негативные последствия.

«Это предварительные данные. Незадолго до этого был подъем заболеваемости в Китае, в Германии и в Южной Корее. Это неслучайно. Был подъем госпитализаций, в том числе в нашей стране. У нас большое число людей, к сожалению, занимаются. Я бы эти данные не воспринимал как истину последней инстанции. Нельзя так сравнивать и говорить про всю планету, потому что интенсивность пандемии очень сильно варьируется в зависимости от разных стран», — заключил Георгий Викулов.