Чем рискуют хозяйки, вешая шторы на карниз сразу после стирки
Причиной тому становится активное испарение стирального порошка, которое происходит сразу после стирки. Чтобы избежать вредного воздействия, Наталия Жовтан рекомендует высушить и прогладить шторы. В крайнем случае, когда на это нет времени, повесив мокрые занавески на карниз, необходимо проветривать помещение.
«Нужно применять порошки с низким содержанием сульфатов. Это уменьшает риски обострений бронхолегочных и аллергических заболеваний. Особенно важно придерживаться таких рекомендаций в семьях, где есть дети с атопическим дерматитом или склонностью к бронхиальной астме», — предупредила специалист.
Между тем плотные шторы и вовсе лучше стирать в прачечной, химчистке или чистить парогенератором, порекомендовала Жотван. Чтобы сохранить целостность ткани, а также исключить распространение пыли в комнате, данные процедуры надо проводить 2-3 раза в год.
Кстати, наиболее практичными сегодня считаются рулонные шторы, которые необходимо мыть примерно раз в месяц. А самыми экологичными дерматовенеролог назвала льняные шторы и изделия из шерстяных или хлопковых нитей, пишет «Москва 24».
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