Чем рискуют хозяйки, вешая шторы на карниз сразу после стирки

Причиной тому становится активное испарение стирального порошка, которое происходит сразу после стирки. Чтобы избежать вредного воздействия, Наталия Жовтан рекомендует высушить и прогладить шторы. В крайнем случае, когда на это нет времени, повесив мокрые занавески на карниз, необходимо проветривать помещение.

«Нужно применять порошки с низким содержанием сульфатов. Это уменьшает риски обострений бронхолегочных и аллергических заболеваний. Особенно важно придерживаться таких рекомендаций в семьях, где есть дети с атопическим дерматитом или склонностью к бронхиальной астме», — предупредила специалист.