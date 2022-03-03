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Чем рискуют хозяйки, вешая шторы на карниз сразу после стирки

По мнению дерматовенеролога Наталии Жовтан, если повесить мокрые шторы на карниз сразу после стирки, то это может не только привести к поломке карниза, но и навредить здоровью жильцов. Особенно в зоне риска находятся аллергики и люди с заболеваниями легких.
Чем рискуют хозяйки, вешая шторы на карниз сразу после стирки

Причиной тому становится активное испарение стирального порошка, которое происходит сразу после стирки. Чтобы избежать вредного воздействия, Наталия Жовтан рекомендует высушить и прогладить шторы. В крайнем случае, когда на это нет времени, повесив мокрые занавески на карниз, необходимо проветривать помещение.

«Нужно применять порошки с низким содержанием сульфатов. Это уменьшает риски обострений бронхолегочных и аллергических заболеваний. Особенно важно придерживаться таких рекомендаций в семьях, где есть дети с атопическим дерматитом или склонностью к бронхиальной астме», — предупредила специалист.

Между тем плотные шторы и вовсе лучше стирать в прачечной, химчистке или чистить парогенератором, порекомендовала Жотван. Чтобы сохранить целостность ткани, а также исключить распространение пыли в комнате, данные процедуры надо проводить 2-3 раза в год.

Кстати, наиболее практичными сегодня считаются рулонные шторы, которые необходимо мыть примерно раз в месяц. А самыми экологичными дерматовенеролог назвала льняные шторы и изделия из шерстяных или хлопковых нитей, пишет «Москва 24».

Фото: freepik.com

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