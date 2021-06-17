Чем отличаются антитела после коронавируса и вакцинации — и какие эффективнее
Об этом рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. «После перенесенной болезни формируются антитела к различным компонентам вируса. Часть этих компонентов являются более значимыми для агрессивности вирусной инфекции, чем другие. Например, для коронавирусной инфекции значимым является S-белок. И вакцина формирует антитела непосредственно к определенному белку, к S-белку, чтобы коронавирус к нам не внедрился», — сообщил врач.
По его словам, антитела, которые образуются в организме в результате вакцинации, более эффективны, чем те, которые формируются при заражении коронавирусной инфекцией. При заражении вирусом организм начинает вырабатывать антитела ко всем его компонентам, но это происходит при условии, что иммунная система находится в хорошем состоянии. В противном случае, когда организм ослаблен, защита не будет сформирована качественно. А благодаря прививке иммунитет формируется целенаправленно — начиная от выработки антител к определенному антигену и закачивая формированием клеточной памяти, объяснил Тимаков.
«Если после коронавирусной инфекции сделать прививку, ничего страшного не случится, иммунитет только усилится и будет целенаправленно защищать как раз от тех компонентов вируса, которые наиболее опасны для человека. Но если после перенесенной болезни образовалось большое количество антител, иммунитет сформировался хорошо, то в ближайшие полгода делать прививку не имеет смысла», — заключил специалист.
Фото: freepik.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!