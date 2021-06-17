Чем отличаются антитела после коронавируса и вакцинации — и какие эффективнее

По его словам, антитела, которые образуются в организме в результате вакцинации, более эффективны, чем те, которые формируются при заражении коронавирусной инфекцией. При заражении вирусом организм начинает вырабатывать антитела ко всем его компонентам, но это происходит при условии, что иммунная система находится в хорошем состоянии. В противном случае, когда организм ослаблен, защита не будет сформирована качественно. А благодаря прививке иммунитет формируется целенаправленно — начиная от выработки антител к определенному антигену и закачивая формированием клеточной памяти, объяснил Тимаков.

«Если после коронавирусной инфекции сделать прививку, ничего страшного не случится, иммунитет только усилится и будет целенаправленно защищать как раз от тех компонентов вируса, которые наиболее опасны для человека. Но если после перенесенной болезни образовалось большое количество антител, иммунитет сформировался хорошо, то в ближайшие полгода делать прививку не имеет смысла», — заключил специалист.