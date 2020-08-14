Чем опасны цветные контактные линзы и кому лучше от них отказаться

Из-за этой особенности цветные контактные линзы не рекомендуется носить в пасмурную погоду или вечером. Дело в том, что в сумерках и темноте зрачок расширяется, и человек начинает ощущать дискомфорт из-за того, что видит окрашенную зону, из-за этого искажается восприятие, потому в них лучше не садиться за руль. Оттеночные линзы работают немного по-другому. «Они прокрашены, включая центр, но это не влияет на цветовосприятие. Это может увеличить контрастность восприятия. Это как будто вы надеваете очки с каким-то фильтром. В таком случае у вас только увеличивается контрастность. Это все безопасно», – заверил Вячеслав Куренков.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!