Чем опасно бесконтрольное самолечение головной боли лекарствами

Остеопат и невролог Александр Евдокимов в беседе с 5-tv.ru рассказал, как правильно справляться с головной болью, чтобы не навредить своему здоровью.

"Важно помнить, что это всего лишь симптом, за которым могут стоять смертельно опасные заболевания. Она может появляться и в предынсультном состоянии, и при гипертоническом кризе. И если такую головную боль глушить лекарственными препаратами, то это может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода. Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше. Так просто будет упущено время, которое можно было бы потратить на лечение", — считает врач.