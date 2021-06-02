Чем опасно бесконтрольное самолечение головной боли лекарствами
Остеопат и невролог Александр Евдокимов в беседе с 5-tv.ru рассказал, как правильно справляться с головной болью, чтобы не навредить своему здоровью.
"Важно помнить, что это всего лишь симптом, за которым могут стоять смертельно опасные заболевания. Она может появляться и в предынсультном состоянии, и при гипертоническом кризе. И если такую головную боль глушить лекарственными препаратами, то это может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода. Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше. Так просто будет упущено время, которое можно было бы потратить на лечение", — считает врач.
По словам Евдокимова, сама по себе головная боль обычно не говорит о серьезных проблемах, но если есть сомнения и причины для беспокойства, не стоит заниматься самолечением и следует обратиться ко врачу. "Если вдруг возникла острая боль, которой раньше никогда не было, то лучше обратиться к специалисту. Возможно, ничего страшного нет, окажется, что это обычная головная боль от перенапряжения или мигрень, но рисковать не стоит", — заключил он.
Фото: freepik.com
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