Чем опасен токсоплазмоз и каковы простые способы профилактики заболевания

"Показатель инфицированности населения токсоплазмозом чрезвычайно высок: в России, Европе и Северной Америке он составляет 25-50%; в странах Африки, Южной и Латинской Америки – до 90%", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили о способах профилактики болезни. Инфицирование людей зачастую происходит от домашних животных, в частности кошек. "Источником возбудителей при приобретенном токсоплазмозе для людей являются кошки, рассеивающие фекалии, содержащие ооцисты, в окружающую среду", - сообщается на сайте надзорного ведомства. Также можно заразиться от домашнего скота и птиц, чаще при употреблении их мяса. Но бывали случаи, когда инфекция передавалась через молоко или яйца, когда их использовали в пищу неприготовленными.

Заболевание опасно тем, что приводит к поражению нервной, мышечной, лимфатической и зрительной систем. В зоне повышенного риска находятся беременные женщины – данная инфекция станет настоящей угрозой для жизни и развития плода, а также люди со сниженным иммунитетом – у них болезнь протекает особенно тяжело.