Чем опасен пропуск второй дозы вакцины и как обезопасить себя между прививками

По мнению Чурадзе, придется отложить прививку на несколько недель по состоянию здоровья, но, например, ради отпуска или командировки откладывать вакцинацию не стоит. Чем быстрее человек пройдет полный курс уколов препаратом, тем раньше у него сформируется иммунитет. «Сила иммунного ответа и качество иммунного ответа будут не хуже, если ненадолго отложить вакцину, но главное, что позже выработается тот уровень иммунитета, к которому мы стремимся. В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета», — объяснил врач в интервью радио Sputnik. При этом если после введения первого компонента прошло больше полугода, придется заново начинать с первой прививки.