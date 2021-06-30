Чем опасен новый «лямбда»-штамм коронавируса, и какие у него симптомы
Как сообщает издание «Аргументы и факты», в геноме «лямбда»-штамма выявили набор из восьми ключевых мутаций, которые влияют на темпы заражения. На данный момент у ученых нет информации, как они повлияют на течение болезни у человека и на скорость распространения инфекции, а также пока неизвестна восприимчивость к вакцинам.
Симптоматика нового вида COVID-19 схожа с его предшественниками. У зараженных отмечается высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.
Также отметил высокую устойчивость, заразность и увеличенную скорость распространения «лямбда» врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1». «Он будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался. Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус "лямбда" постепенно вытеснит "дельту"», — сообщил специалист.
«Любая мутация в RBD-домене (рецептор-связывающий домен, который отвечает за соединение коронавируса с клеткой организма человека) обычно приводит к улучшению возможности проникновения в клетку и ускользания от антител. Но это еще требуется доказать с помощью дополнительных экспериментов», — сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков «Известиям». По его словам, пока нельзя сказать, к каким изменениям приведет эта мутация.
Фото: freepik
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