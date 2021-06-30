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Чем опасен новый «лямбда»-штамм коронавируса, и какие у него симптомы

Учеными обнаружен новый штамм коронавируса, который получил название «лямбда». Он появился в прошлом году в Южной Америке, а сегодня случаи заражения данным типом вируса зафиксировали уже в 26 странах мира, среди них — Аргентина, Чили, Австралия, Бразилия, Эквадор, Германия, Испания, Великобритания и США. Считается, что «лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, в связи с этим он отличается повышенной заразностью, чем другие штаммы.
Чем опасен новый «лямбда»-штамм коронавируса, и какие у него симптомы

Как сообщает издание «Аргументы и факты», в геноме «лямбда»-штамма выявили набор из восьми ключевых мутаций, которые влияют на темпы заражения. На данный момент у ученых нет информации, как они повлияют на течение болезни у человека и на скорость распространения инфекции, а также пока неизвестна восприимчивость к вакцинам.

Симптоматика нового вида COVID-19 схожа с его предшественниками. У зараженных отмечается высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.

Также отметил высокую устойчивость, заразность и увеличенную скорость распространения «лямбда» врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1». «Он будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался. Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус "лямбда" постепенно вытеснит "дельту"», — сообщил специалист.

«Любая мутация в RBD-домене (рецептор-связывающий домен, который отвечает за соединение коронавируса с клеткой организма человека) обычно приводит к улучшению возможности проникновения в клетку и ускользания от антител. Но это еще требуется доказать с помощью дополнительных экспериментов», — сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков «Известиям». По его словам, пока нельзя сказать, к каким изменениям приведет эта мутация.

Фото: freepik

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