Чем опасен хронический дефицит витамина D для мужчин

Оказывается, дефицит витамина D, особенно хронический, отрицательно сказывается на общем состоянии здоровья и существенно повышает риск преждевременной кончины. Предсказать все эти проблемы можно в первую очередь по свободному 25-гидроксивитамину D, а не по активной форме витамина D. Однако каким образом развиваются причинно-следственные связи, пока неизвестно. Ученые подчеркивают, что дефицит этого витамина – явление очень распространенное, причем даже в жарких солнечных странах. Он часто встречается у пожилых людей и провоцирует развитие многих возрастных заболеваний и преждевременное старение.

Фото: depositphotos

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