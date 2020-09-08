Чем опасен хронический дефицит витамина D для мужчин
Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!, специалисты провели ряд исследований, в которых приняли участие мужчины в возрасте от 40 до 79 лет. Ученые сравнили уровень метаболитов витамина D с текущими показателями здоровья у добровольцев с учетом их веса, индекса массы тела, вредных привычек и общего самочувствия и установили связь между полученными данными и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, остеопороза и внезапной смерти.
Оказывается, дефицит витамина D, особенно хронический, отрицательно сказывается на общем состоянии здоровья и существенно повышает риск преждевременной кончины. Предсказать все эти проблемы можно в первую очередь по свободному 25-гидроксивитамину D, а не по активной форме витамина D. Однако каким образом развиваются причинно-следственные связи, пока неизвестно. Ученые подчеркивают, что дефицит этого витамина – явление очень распространенное, причем даже в жарких солнечных странах. Он часто встречается у пожилых людей и провоцирует развитие многих возрастных заболеваний и преждевременное старение.
Фото: depositphotos
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