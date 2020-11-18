Чем может быть вызван шум в ушах у взрослых и стоит ли бить тревогу

Специалисты сходятся во мнении, что звук, который слышит больной, звучит по-разному (щелканье, шипение, пульсация, звон и т.д.), однако неизменно одно: он очень раздражает и мешает жить, так как влияет на сон и способность концентрироваться. К сожалению, диагностики данного заболевания не существует, потому врач определяет проблему лишь согласно описанным пациентом ощущениям и общему анамнезу. Лечение же подбирается в зависимости от исходной проблемы, ведь шум в ушах — это в большинстве случаев симптом более серьезного заболевания, например, потери слуха. В этом случае срочно стоит бить тревогу и остановить патологический процесс. Если же тиннитус возникает спонтанно и без видимой причины, то чаще всего проходит сам, а если остается, страдающим от него нужно лишь попробовать смириться с ним или воспользоваться аппаратом, маскирующим исходный раздражающий звук.

Фото: depositphotos

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