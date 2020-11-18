Чем может быть вызван шум в ушах у взрослых и стоит ли бить тревогу
В интервью онлайн-изданию «Комсомольская правда» врач-невролог Елена Гайворонская заявила, что причины тиннитуса до конца неизвестны, однако они могут быть признаком травмы или сопутствующим симптомом таких заболеваний, как ушные и носовые инфекции, гипертония, сердечно-сосудистые патологии, опухоли, стоматологические проблемы, травмы слухового канала или слишком громкое прослушивание музыки в наушниках или ночных клубах, воздействие взрывов, а также побочные эффекты от приема лекарств.
Специалисты сходятся во мнении, что звук, который слышит больной, звучит по-разному (щелканье, шипение, пульсация, звон и т.д.), однако неизменно одно: он очень раздражает и мешает жить, так как влияет на сон и способность концентрироваться. К сожалению, диагностики данного заболевания не существует, потому врач определяет проблему лишь согласно описанным пациентом ощущениям и общему анамнезу. Лечение же подбирается в зависимости от исходной проблемы, ведь шум в ушах — это в большинстве случаев симптом более серьезного заболевания, например, потери слуха. В этом случае срочно стоит бить тревогу и остановить патологический процесс. Если же тиннитус возникает спонтанно и без видимой причины, то чаще всего проходит сам, а если остается, страдающим от него нужно лишь попробовать смириться с ним или воспользоваться аппаратом, маскирующим исходный раздражающий звук.
Фото: depositphotos
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