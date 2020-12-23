Чем могут быть опасны для здоровья проглоченные семечки яблок
Эксперт сообщила онлайн-изданию «Комсомольская правда», что яблоки – один из наиболее полезных фруктов: они помогают наладить работу желудочно-кишечного тракта, в них есть витамин С, хоть и в небольших количествах, и много витамина А – мощного антиоксиданта, позитивно сказывающегося на иммунитете, а также борющегося со свободными радикалами, ответственными за старение. Также они практически гипоаллергенны, в отличие от тех же цитрусовых, но есть их с семечками все же не рекомендуется, так как в составе зерен есть токсичное вещество амигдалин, которое может привести к отравлению.
Конечно, не стоит паниковать, если вы проглотили несколько штук, но злоупотреблять ими все же не стоит: «Случайно проглотив несколько, переживать не стоит. Однако доза, опасная для человека, очень велика – целая чашка семян», – пояснила Аришева, добавив, что кислоты, содержащиеся в яблоках, могут повредить зубную эмаль, если не соблюдать умеренность в употреблении этих продуктов.
Фото: freepik
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