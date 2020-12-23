Чем могут быть опасны для здоровья проглоченные семечки яблок

Конечно, не стоит паниковать, если вы проглотили несколько штук, но злоупотреблять ими все же не стоит: «Случайно проглотив несколько, переживать не стоит. Однако доза, опасная для человека, очень велика – целая чашка семян», – пояснила Аришева, добавив, что кислоты, содержащиеся в яблоках, могут повредить зубную эмаль, если не соблюдать умеренность в употреблении этих продуктов.

Фото: freepik

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