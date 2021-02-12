Чем грозит здоровью сон менее 5 часов в сутки

В ходе исследования ученые сравнили данные людей разного возраста и пола, которые спали не больше 4-5 часов в сутки, с аналогичной группой добровольцев, чей ночной отдых длился не менее 7-8 часов. «Наши результаты проливают свет на связь между дефицитом сна и риском деменции и подтверждают важность усилий, направленных на то, чтобы помочь пожилым людям получать достаточный сон», - рассказывает ведущий автор доктор Ребекка Роббинс из Отделения нарушений сна и циркадных расстройств.

Также ученые отметили, что опасность представляет и длительный процесс засыпания. Если он длится более получаса, это повышает риск развития деменции в будущем аж на 45%.

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