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Чем для кожи опасно весеннее солнце и как сократить его негативное воздействие

Совсем скоро морозный сезон сменится на весенний. В этот период организм испытывает стресс, что негативно сказывается на коже. Поэтому привычный для холодной погоды уход следует пересмотреть. Например, жирные кремы нужно заменить на более легкие увлажняющие средства.
Чем для кожи опасно весеннее солнце и как сократить его негативное воздействие

Каким должен быть уход весной, рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова. По ее мнению, в это время важен комплексный подход, а это значит, что нужно не только заботиться о коже, но и правильно питаться, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе.

Кроме того, не стоит сразу поддаваться первым теплым солнечным лучам. Особенно люди, склонные к пигментации, рискуют спровоцировать ее появление. Для защиты рекомендуется использовать препятствующие образованию пятен на коже кремы, содержащие койевую и феруловую кислоты, а также витамин C в своем составе, отметила специалист.

«Не рекомендуется загорать под лучами этого первого весеннего солнышка, нужно стараться защищать себя. Важно пить витамин D, поддерживая тем самым свой организм в этот непростой период. Можно делать мезококтейли с витаминами, подобранными под тип кожи», — объяснила Татьяна Егорова и порекомендовала также увлажнять лицо мицеллярной водой для чувствительной кожи. Об этом пишет издание «Слово и Дело».

Фото: freepik.com

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