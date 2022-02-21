Чем для кожи опасно весеннее солнце и как сократить его негативное воздействие
Каким должен быть уход весной, рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова. По ее мнению, в это время важен комплексный подход, а это значит, что нужно не только заботиться о коже, но и правильно питаться, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе.
Кроме того, не стоит сразу поддаваться первым теплым солнечным лучам. Особенно люди, склонные к пигментации, рискуют спровоцировать ее появление. Для защиты рекомендуется использовать препятствующие образованию пятен на коже кремы, содержащие койевую и феруловую кислоты, а также витамин C в своем составе, отметила специалист.
«Не рекомендуется загорать под лучами этого первого весеннего солнышка, нужно стараться защищать себя. Важно пить витамин D, поддерживая тем самым свой организм в этот непростой период. Можно делать мезококтейли с витаминами, подобранными под тип кожи», — объяснила Татьяна Егорова и порекомендовала также увлажнять лицо мицеллярной водой для чувствительной кожи. Об этом пишет издание «Слово и Дело».
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