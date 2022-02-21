Чем для кожи опасно весеннее солнце и как сократить его негативное воздействие

Каким должен быть уход весной, рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова. По ее мнению, в это время важен комплексный подход, а это значит, что нужно не только заботиться о коже, но и правильно питаться, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе.

Кроме того, не стоит сразу поддаваться первым теплым солнечным лучам. Особенно люди, склонные к пигментации, рискуют спровоцировать ее появление. Для защиты рекомендуется использовать препятствующие образованию пятен на коже кремы, содержащие койевую и феруловую кислоты, а также витамин C в своем составе, отметила специалист.