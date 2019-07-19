«Чем больше зал, тем дольше я хромаю после»: Светлана Лобода пожаловалась на непростую судьбу популярного артиста

16 июля на стадионе «Нижний Новгород» прошел большой сольный концерт Светланы Лободы. 36-летняя певица устроила для зрителей феерическое шоу, после которого пожаловалась в Instagram на непростую судьбу артиста. «Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно , чем больше зал , тем больше я хромаю после …», — подписала Светлана фотографию своих травмированных колен, добавив красноречивые хештеги #прошелстадион #полетала #потанцевала #повыступаюпокавштанах.