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«Чем больше зал, тем дольше я хромаю после»: Светлана Лобода пожаловалась на непростую судьбу популярного артиста

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы
Артистка получила травмы на большом сольном концерте.

16 июля на стадионе «Нижний Новгород» прошел большой сольный концерт Светланы Лободы. 36-летняя певица устроила для зрителей феерическое шоу, после которого пожаловалась в Instagram на непростую судьбу артиста. «Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно , чем больше зал , тем больше я хромаю после …», — подписала Светлана фотографию своих травмированных колен, добавив красноречивые хештеги #прошелстадион #полетала #потанцевала #повыступаюпокавштанах.

«Надо зацеловать😘», — написал Николай Басков.

«Кошмар, береги себя!» — сочувствует Лада Дэнс.

«Боже…» — ужаснулась Лолита и посоветовала коллеге мазь.

«Профи!Секси!!Люблю!!!👍» — не сдержал чувств Александр Буйнов.

Светлана Лобода – SuperSTAR

Ранее Светлана Лобода откровенно рассказала поклонникам, что сильно боится высоты, но готова парить над сценой ради слушателей: «У меня есть один страх, я боюсь высоты🙈сильно 🙈🙈И каждый раз эти прыжки , и полеты…. Черт бы их побрал 😂🤦‍♀️Все ради вас😁».

А вам нравится Светлана Лобода?

Больше о Светлане Лободе вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/LOBODA

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