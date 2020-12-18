Челюсть и зубы девушки сместились после похудения на 60 килограммов

Со временем девушка села на диету и сбросила почти 60 килограммов. «Я обратила внимание, что с июня по август 2020 года щель начала сужаться. На данный момент остался только небольшой зазор наверху, у десен», - подчеркнула Аннабель, которая сама не верит в такое преображение.

В комментариях пользователи не поверили автору. По их словам, Колусси могла удалить зубы мудрости. Некоторые предположили, что рост «восьмерок» мог повлиять на расположение зубов. На это девушка объяснила, что удалила зубы мудрости еще в 2015 году. Она добавила, что никогда не носила брекеты и не обращалась к стоматологу с просьбой избавиться от диастемы.

«Родители думают, что из-за похудения моя челюсть изменилась или, может, голова стала меньше», - написала она.