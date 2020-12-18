Челюсть и зубы девушки сместились после похудения на 60 килограммов
Фото: Instagram/@annabelle_belle95
Девушка, живущая в Сиднее, поделилась в социальной сети видео, где показывает свою улыбку в декабре 2019 и 2020 года. В роликах видно, что она значительно сбросила вес, а также избавилась от диастемы - щербинки между передними верхними зубами.
21-летняя австралийка уточнила, что зимой 2019 года между ее передними зубами помещались несколько «кредитных карт». Когда девушка набрала вес, эта щель стала еще больше.
Со временем девушка села на диету и сбросила почти 60 килограммов. «Я обратила внимание, что с июня по август 2020 года щель начала сужаться. На данный момент остался только небольшой зазор наверху, у десен», - подчеркнула Аннабель, которая сама не верит в такое преображение.
В комментариях пользователи не поверили автору. По их словам, Колусси могла удалить зубы мудрости. Некоторые предположили, что рост «восьмерок» мог повлиять на расположение зубов. На это девушка объяснила, что удалила зубы мудрости еще в 2015 году. Она добавила, что никогда не носила брекеты и не обращалась к стоматологу с просьбой избавиться от диастемы.
«Родители думают, что из-за похудения моя челюсть изменилась или, может, голова стала меньше», - написала она.
Фото и видео: TikTok/annabellecolussi, Instagram/@annabelle_belle95, pexels.com
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