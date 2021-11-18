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Человечеству грозит новая пандемия гриппа, которая может унести более 33 миллионов жизней

Американские ученые спрогнозировали появление эпидемии гриппа, которая окажется смертоноснее COVID-19. По их данным, в существующих условиях агрессивный штамм вируса гриппа способен унести более 33 миллионов жизней.
Человечеству грозит новая пандемия гриппа, которая может унести более 33 миллионов жизней

Подобная пандемия испанского гриппа возникла около ста лет назад и поразила треть населения планеты, и сегодня человечество не готово к ее повторению, сообщили специалисты Национальной академии медицинских наук. «Тем не менее, с эпидемиологической точки зрения, COVID-19 не представляет собой наихудший сценарий пандемии, такой как грипп 1918-1920 годов, который привел к смерти по меньшей мере 50 млн человек во всем мире», — говорится в их докладе.

Ученые выясняют, когда может наступить новая пандемия гриппа, но утверждают, что рано или поздно это случится. В связи с этим стоит готовиться и бросить все силы на разработку универсальной вакцины против гриппа, которая защитит людей от нынешних и будущих штаммов, считают специалисты. Дело в том, что современные препараты необходимо обновлять ежегодно, иначе противостоять новым разновидностям вируса будет сложно. «Необходимо уже сейчас начать разработку вакцин нового поколения и наращивать потенциал в странах с низким и средним уровнями дохода, чтобы они могли производить собственные вакцины, не полагаясь на богатые страны», — рекомендуют авторы доклада и советуют запастись 4-8 миллиардами доз вакцины. Они подчеркнули, что в случае пандемии гриппа будет необходимо прибегнуть к аналогичным с коронавирусом мерам: ношению масок и соблюдению социальной дистанции.

Фото: freepik.com

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