Человечеству грозит новая пандемия гриппа, которая может унести более 33 миллионов жизней

Подобная пандемия испанского гриппа возникла около ста лет назад и поразила треть населения планеты, и сегодня человечество не готово к ее повторению, сообщили специалисты Национальной академии медицинских наук. «Тем не менее, с эпидемиологической точки зрения, COVID-19 не представляет собой наихудший сценарий пандемии, такой как грипп 1918-1920 годов, который привел к смерти по меньшей мере 50 млн человек во всем мире», — говорится в их докладе.

Ученые выясняют, когда может наступить новая пандемия гриппа, но утверждают, что рано или поздно это случится. В связи с этим стоит готовиться и бросить все силы на разработку универсальной вакцины против гриппа, которая защитит людей от нынешних и будущих штаммов, считают специалисты. Дело в том, что современные препараты необходимо обновлять ежегодно, иначе противостоять новым разновидностям вируса будет сложно. «Необходимо уже сейчас начать разработку вакцин нового поколения и наращивать потенциал в странах с низким и средним уровнями дохода, чтобы они могли производить собственные вакцины, не полагаясь на богатые страны», — рекомендуют авторы доклада и советуют запастись 4-8 миллиардами доз вакцины. Они подчеркнули, что в случае пандемии гриппа будет необходимо прибегнуть к аналогичным с коронавирусом мерам: ношению масок и соблюдению социальной дистанции.