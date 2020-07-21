Чего ни в коем случае нельзя делать при болях в спине и как их облегчить правильно

К проблемам со спиной и тем более резкой боли нельзя относиться легкомысленно и списывать все на то, что вас «просто продуло». «Здоровую спину не продувает», – уверен врач. По словам эксперта, есть несколько ошибок, которые совершает большинство людей при возникновении проблемы. Первая из них – принять обезболивающее. Любые лекарства имеют побочные эффекты, потому в первую очередь стоит проконсультироваться с врачом, который назначит подходящие препараты. Лучше отдать предпочтение мазям и кремам с обезболивающим эффектом или разогревающим. Еще одна ошибка – пытаться сделать себе самомассаж. Это может привести к микротравмам и лишь усилить воспаление.

Облегчить свое состояние, если причиной боли является спазм, можно при помощи специальных упражнений. Например, лечь на спину и покрутить «велосипед» ногами и следить, чтобы не неприятные ощущения не усилились. Также эксперт рекомендует ходьбу на четвереньках. «Можно походить «иноходью» — когда левая нога движется одновременно с левой рукой и наоборот. Просто постоять на четвереньках, прогнуться, покачать тазом, принять позу молящегося», — отметил Широков.

Фото: freepik

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