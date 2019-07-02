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Частые расстройства желудка и случайные травмы могут привести к серьезному заболеванию

Расстройства пищевого поведения — анорексия, булимия и другие — не возникают «внезапно». Им предшествует ряд тревожных симптомов.

Результаты, опубликованные в Британском психиатрическом журнале Королевским колледжем психиатров, показали, что люди, у которых диагностировано расстройство пищевого поведения, имели более высокие показатели других состояний и назначений за годы до постановки диагноза. Результаты могут дать врачам общей практики более раннюю диагностику расстройств пищевого поведения, сообщает британское издание Medicalxpress.

Расстройства пищевого поведения — такие как нервная анорексия, нервная булимия и расстройство пищевого поведения — затрагивают приблизительно 1,6 миллиона человек в Великобритании, хотя истинная цифра может быть выше, поскольку многие люди не обращаются за помощью.

Исследовательская группа из Медицинской школы университета Суонси изучила анонимные электронные медицинские записи врачей общей практики и госпитализаций в Уэльсе. В период с 1990 по 2017 год 15,558 человек в Уэльсе получили диагноз «расстройства пищевого поведения».

Данные показывают, что за 15 лет до постановки диагноза эти 15 558 человек имели:

— Более высокие уровни других психических расстройств, таких как расстройства личности или алкоголя и депрессия; — Более высокий уровень несчастных случаев, травм и самоповреждений; — Более высокий показатель назначения лекарств для центральной нервной системы, таких как антипсихотики и антидепрессанты; — Более высокая частота назначений желудочно-кишечных препаратов (например, при запорах и расстройствах желудка) и диетических добавок (например, мультивитамины, железо).

Поэтому поиск одного или комбинации этих факторов может помочь терапевтам выявлять расстройства пищевого поведения на ранних стадиях, уверены ученые.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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