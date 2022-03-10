Частые ночные пробуждения опасны: о каких заболеваниях свидетельствует нарушение сна

Если вы часто просыпаетесь по ночам, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы. По словам специалиста, люди ночью должны спать, а не вскакивать с кровати по какой-то нужде.

В случаях проблем с засыпанием и возникновения голода ночью можно сделать вывод, что у человека активно вбрасывается в кровь адреналин. Это, в свою очередь, свидетельствует о нарушениях в работе надпочечников — например, о субклинической надпочечниковой дисфункции. Об этом Яна Прудникова рассказала в беседе с радио Sputnik.