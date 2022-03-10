Частые ночные пробуждения опасны: о каких заболеваниях свидетельствует нарушение сна
Если вы часто просыпаетесь по ночам, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы. По словам специалиста, люди ночью должны спать, а не вскакивать с кровати по какой-то нужде.
В случаях проблем с засыпанием и возникновения голода ночью можно сделать вывод, что у человека активно вбрасывается в кровь адреналин. Это, в свою очередь, свидетельствует о нарушениях в работе надпочечников — например, о субклинической надпочечниковой дисфункции. Об этом Яна Прудникова рассказала в беседе с радио Sputnik.
«Ночные пробуждения, во время которых вы идете в туалет или к холодильнику, — это первые звоночки, что нужно сходить к врачу и пройти обследование. Как минимум надо посмотреть сахарную кривую (пройти тест на толерантность к углеводам, который покажет, есть ли риск развития диабета). Еще следует проверить биохимию поджелудочной железы и печени. Также врачи должны будут проверить надпочечники, чтобы определить уровень гормона кортизола», — заключила Прудникова.
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