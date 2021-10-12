Часто пожилым людям холодно. Что делать, если вам зябко

По словам специалиста, у пожилых людей с возрастом истончается кожа, уменьшается функционирование кровеносных сосудов, сокращается количество волосяного покрова, снижается количество жировой ткани, поэтому пожилому организму все сложнее реагировать на изменения температур.

«Другим важным фактором является саркопения, или уменьшение мышечной массы. При снижении объема мышц в организме теряется способность оперативно реагировать на холодную температуру окружающей среды, происходит замедление всех процессов, в том числе и обмена веществ», — предупреждает специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты». Также на способность согреться влияет ряд хронических заболеваний, например, гипертония, диабет и прочее.

Однако повлиять на данный процесс возможно, если быть физически активным, правильно и сбалансированно питаться, общаться с другими людьми и регулярно посещать врача. «Важно, чтобы температура воздуха в помещении была комфортной, не ниже 18 градусов, поскольку с возрастом работа терморецепторов снижается, и пожилые люди могут не замечать признаков переохлаждения. Также необходимо выбирать правильную одежду из натуральных материалов и тканей, обеспечивающих хорошую теплопроводность», — советует Наталья Шарашкина для борьбы с ощущением холода.