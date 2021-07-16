Цены на бананы обновили 5-летний максимум: какие еще продукты подорожали летом
В последнее время в России наблюдается резкий рост цен на привычные продукты питания широкого потребления. Например, сегодня обсуждается приличное подорожание бананов, порядок цен достиг значений пятилетней давности. По мнению аналитиков, скачок связан со стабильным спросом внутри страны, ослаблением рубля к доллару и дефицитом поставок из Эквадора — крупнейшего поставщика, который заводит около 96% бананов.
Пика цены на бананы достигли в апреле этого года — 89,3 рубля за 1 килограмм, в июне они снизились до 84,1 рубля, сообщили в РБК.
Несколько дней назад Росстат опубликовал новые данные, согласно которым стало известно о ценах на продукты на начало июля. С начала года сильно выросла в цене морковь — подорожала более чем на 150%. Свекла только за июнь набрала плюс 58% к стоимости, капуста — 88,69%, лук — 35,01%. А на прошлой неделе подешевели картофель — на 5,4%, помидоры — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, лук репчатый — на 2,4%. Например, гречке и рису добавили всего 0,2% к стоимости.
Фото: freepik.com
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