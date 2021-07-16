Цены на бананы обновили 5-летний максимум: какие еще продукты подорожали летом

Пика цены на бананы достигли в апреле этого года — 89,3 рубля за 1 килограмм, в июне они снизились до 84,1 рубля, сообщили в РБК.

Несколько дней назад Росстат опубликовал новые данные, согласно которым стало известно о ценах на продукты на начало июля. С начала года сильно выросла в цене морковь — подорожала более чем на 150%. Свекла только за июнь набрала плюс 58% к стоимости, капуста — 88,69%, лук — 35,01%. А на прошлой неделе подешевели картофель — на 5,4%, помидоры — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, лук репчатый — на 2,4%. Например, гречке и рису добавили всего 0,2% к стоимости.