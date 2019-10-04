Бывшей модели потребовалась пересадка кожи после того, как ей в лицо взорвался газовый гриль

В тот злополучный день Ребекка находилась в гостях у друга, где они весело проводили время и жарили на балконе шашлыки. Перед тем, как у ходить домой, женщина предложила помочь вымыть гриль.

Не подозревая, что гриль все еще был включен в розетку, Ребекка открыла крышку, и огненный шар неожиданно ударил ей в лицо. Все тело женщины опоясало пламенем и в буквальном смысле обожгло с головы до ног.

Ребекку, кричащую от боли и шока, незамедлительно доставили в отделение неотложной помощи, а оттуда сразу же в реанимацию, в которой она провела неделю. У женщины диагностировали ожоги всего тела 1 и 2 степени. Докторам пришлось удалить огромное количество обгоревшей кожи и пересадили новую, после чего женщина первое время даже не могла самостоятельно передвигаться и ходить в туалет.

Ребекка каждый день страдает от нестерпимой боли. По словам врачей, для полного восстановления ей понадобится год.

Как женщина рассказала Daily Mail, некоторые участки кожи на ее теле до сих пор не зажили, и ей приходится носить компрессионное белье. Кроме того, ожоги оставили большие рубцы и красные пятна, которые доставляют не только физическую боль, но и моральную. Так как, учитывая ее прошлую карьеру модели, это очень больно бьет по самолюбию.

Ребекка признается, что больше никогда в жизни не подойдет к газовому грилю.